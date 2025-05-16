Gram Altın 4 Bin 300 Lira

GRAM ALTINDAKİ DEĞİŞİMLER

Gram altın, 6 Mayıs’ta 4 bin 300 lira ile rekor seviyesine ulaştı. Ancak, 7 Mayıs’ta 4 bin 183 liraya düştü. 9 Mayıs’ta fiyatı 4 bin 147 liraya geriledi. Ardından 11 Mayıs’ta 4 bin 143 lira seviyesinde kalırken, 12 Mayıs’ta bu rakam 4 bin 33 liraya indi. 13 Mayıs’ta gram altın, 4 bin 46 liraya çıkarak küçük bir artış gösterdi. 14 Mayıs’ta ise 3 bin 964 liraya düşerek 4 bin lira seviyesini terk etti. Bugün gram altın, 3 bin 975 liradan haftayı kapatıyor. Ons altın ise 3 bin 184 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Bu haftanın son gününde yurt içindeki altın fiyatları şu şekilde oluştu: Gram altın 3 bin 975 lira, çeyrek altın 6 bin 741 lira, Cumhuriyet altını 27 bin 459 lira, tam altın 26 bin 961 lira ve yarım altın 13 bin 479 lira olarak kaydedildi.

ALTINI DÜŞÜREN NEDENLER

Altın fiyatlarındaki düşüş, gerginliklerin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Yatırımcılar güvenli liman arayışlarını sonlandırarak daha riskli varlıkları tercih etmeye yöneldi. Bu durumun arkasında yatan başlıca etkenler ise şunlar: 1-) ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri ve yaptırımlarda geri adım atması 2-) Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin gündeme gelmesi 3-) ABD’nin İsrail’in yanında yer almaması.