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Gram Altın 4 Bin 300 Lirayı Geçti

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JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE TİCARET SAVAŞLARI ETKİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelmesiyle beraber ortaya çıkan jeopolitik ve ticari gerilimler, altın fiyatlarını önemli ölçüde etkiledi. Ons altın fiyatı 3 bin 500 dolara kadar yükselirken, buna bağlı olarak gram altın fiyatı da 4 bin 300 liraya ulaştı. Ticaret savaşlarında ve jeopolitik gerginliklerde görülen yumuşama, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altından uzaklaşmasına yol açtı ve bu durum altın fiyatlarının düşmesine neden oldu.

ALTIN FİYATLARINDA HAFİF YÜKSELİŞ

Bugün itibarıyla ons altın fiyatı 3 bin 202 dolara, gram altın fiyatı ise 4 bin 1 liraya yükseliş gösterdi. Yurt içindeki altın fiyatları ise şu şekilde oluştu:

Gram altın: 4 bin 1 lira
Çeyrek altın: 6 bin 784 lira
Cumhuriyet altını: 27 bin 640 lira
Tam altın: 27 bin 136 lira
Yarım altın: 13 bin 568 lira

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