Gram Altın 4 Bin Liranın Altında

GRAM ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLER

6 Mayıs’ta gram altın fiyatı 4 bin 300 lira ile rekor seviyeye ulaştı. Ancak bu yükseliş kısa süreli oldu ve 7 Mayıs’ta gram altın fiyatı 4 bin 183 liraya geriledi. 9 Mayıs’ta fiyat 4 bin 147 liraya, 11 Mayıs’ta ise 4 bin 143 liraya düştü. 12 Mayıs’ta 4 bin 33 liraya inen gram altın, 13 Mayıs’ta 4 bin 46 liraya yükseldi. Fakat 14 Mayıs’ta 4 bin lira seviyesinin altına inerek 3 bin 964 liraya düştü. Bugün haftanın kapanışında gram altın 3 bin 975 liradan işlem görmekte. Aynı zamanda, ons altın ise 3 bin 184 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Haftanın son gününde yurt içindeki altın fiyatları şu şekilde oluştu:

– Gram altın: 3 bin 975 lira

– Çeyrek altın: 6 bin 741 lira

– Cumhuriyet altını: 27 bin 459 lira

– Tam altın: 26 bin 961 lira

– Yarım altın: 13 bin 479 lira

ALTININ DÜŞMESİNİN NEDENLERİ

Altın fiyatlarının düşüşü, gerginliklerin azalması ile ilişkilendiriliyor. Yatırımcılar, güvenli liman arayışlarını sonlandırdı ve riskli varlıkları tercih etmeye başladı. Düşüşü etkileyen başlıca sebepler ise şöyle sıralanıyor:

1-) ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri ve yaptırımlarında geri adım atması

2-) Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin gündeme gelmesi

3-) ABD’nin İsrail’in yanında yer almaması