Gram Altın 4 Bin Lirayı Aştı

Altın fiyatları, bu güne rekorla başlıyor.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ

Gram altın, 3 bin 587 lira seviyesinden işlem görerek yeni güne başladı. Piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatları, kısa süre içinde 3 bin 638 liraya yükseldi. Şu an ise gram altın 4 bin liranın üzerine çıktı ve saat 10:42 itibarıyla 4 bin lira seviyesini aştı.

ONS ALTIN REKOR KIRIYOR

Bugüne yükselişle başlayan ons altın, 3 bin 39 dolar ile yeni bir rekor kırdı. 2023 yılının başından itibaren altın, yüzde 15’in üzerinde değer kazanmış durumda.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın da 6 bin 465 liraya kadar çıkarak dikkat çekti.

DÖVİZ PİYASASINDAKİ HAREKETLER

Döviz piyasası yeni zirvelerle açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında alınan gözaltı kararı sonrası, dolar ve euro yeni rekorlar ile işlem görmeye başladı. Euro sabah saatlerinde hızlı bir artışla 45 liranın üzerine çıkarak dalgalandı ancak hemen sonrasında 43.18 seviyesine indi.

DOLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Dolar/TL de güne rekor seviyelerle başlarken, 41 liranın üzerini gördü. Ancak daha sonra 39 lira seviyesine geri döndü.

DOLAR VE EURO FİYATLARI

Dolar alış fiyatı: 39.07 TL / satış fiyatı: 39.30 TL

Euro alış fiyatı: 43.25 TL / satış fiyatı: 43.90 TL

Sterlin alış fiyatı: 50.47 TL / satış fiyatı: 51.41 TL