Gram Altın 4 Bin TL’nin Altında!

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞ GÖSTERİYOR

BD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin azalması ve yatırımcıların güvenli limanlardan çıkış yapması, altın fiyatlarında önemli bir düşüşe yol açtı. 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla ons altın fiyatı 3.177 dolara kadar gerilerken, yurtiçinde gram altın fiyatı da 3.957 TL seviyesine düştü. Küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarını sert bir şekilde etkiliyor. ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin iyileşmesi ve borsalara yönelen yatırımcı ilgisi sonucunda gram altın, 4.000 TL psikolojik sınırının altına inmiş oldu.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI NE DURUMDA?

Kapalıçarşı’daki gram altın fiyatı, 4.000 lira seviyesine yakın seyir izliyor ve şu an itibarıyla 4.044 liradan işlem görüyor. Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın fiyatı yaklaşık %1,80 oranında düşüşle 3.177 dolar seviyesine gerilerken, yurtiçinde gram altın fiyatları da güvenli liman talebinin azalmasıyla düşüşe geçiyor.

GELECEK FİYAT TAHMİNLERİ

Saxo Bank Emtia Stratejisi Müdürü Ole Hansen, konu hakkında “Hafta sonu açıklanan tarife ateşkesinin ardından hisse senedi piyasalarının yükseldiğini gördük ve en azından kısa vadede, bu durum altının son aylarda rekor seviyelere çıkmasına yardımcı olan güvenli liman odağının bir kısmını ortadan kaldırdı. 3.200 dolar seviyesini aşarsak, daha da aşağı yönlü bir risk var. O zaman oldukça hızlı bir şekilde 3.165 doları test edebiliriz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.