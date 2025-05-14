Gram Altın 4 Bin TL’nin Altında

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞE NEDEN OLAN GELİŞMELER

ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin azalması ve yatırımcıların güvenli limanlardan çıkışı, altın fiyatlarının düşmesine yol açtı. 14 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla ons altın fiyatı 3.177 dolara gerilerken, Türkiye’deki gram altın fiyatının 3.957 TL’ye düştüğü gözlemlendi. Küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarında belirgin bir etki yarattı. İki ülke arasındaki ticari gerginliğin azalması ve borsa yatırımlarına yönelik artan ilgi, gram altının 4.000 TL seviyesinin altına inmesine neden oldu.

Kapalıçarşı’DA ALTIN DURUMU

Kapalıçarşı’daki gram altın fiyatı 4.000 TL sınırına yakın bir seyir izliyor ve şu an 4.044 TL’den işlem görüyor. Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın fiyatları da yaklaşık yüzde 1.80 düşerek 3.177 dolar seviyesine geriledi. Güvenli liman talebinin azalmasıyla yurt içerisinde gram altın fiyatları da değer kaybı yaşadı.

ALTINDA DAHA AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER

Saxo Bank Emtia Stratejisi Müdürü Ole Hansen, “Hafta sonu açıklanan tarife ateşkesinin ardından hisse senedi piyasalarının yükseldiğini gördük ve en azından kısa vadede, bu durum altının son aylarda rekor seviyelere çıkmasına yardımcı olan güvenli liman odağının bir kısmını ortadan kaldırdı. 3.200 dolar seviyesini aşarsak, daha da aşağı yönlü bir risk var. O zaman oldukça hızlı bir şekilde 3.165 doları test edebiliriz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.