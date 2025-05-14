Gram Altın 4 Bin TL’yi Geçemedi!

TİCARİ GERİLİMİN HAFİFLEMESİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

BD ile Çin arasındaki ticari gerilimin azalması ve yatırımcıların güvenli limanlardan uzaklaşması, altın fiyatlarını düşürüyor. 14 Mayıs 2025 itibarıyla ons altın fiyatı 3.177 dolar seviyesine gerilerken, yurtiçinde gram altın fiyatı 3.957 TL’ye kadar düştü. Küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatları üzerinde sert etkiler yaratıyor. ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin azalışı ve borsalara yönelen yatırımcı ilgisi sonrasında, gram altın fiyatı 4.000 TL psikolojik sınırının altına düşüyor.

KAPALIÇARŞI’DA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’daki gram altın fiyatı 4 bin lira sınırına yakın bir seviyede 4.044 liradan işlem görüyor. Haftanın üçüncü işlem gününde ons altın fiyatı yaklaşık yüzde 1,80 düşerek 3.177 dolar seviyesine gerileyen gram altın fiyatı, güvenli liman talebinin zayıflamasıyla da düşüşe geçti.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Müdürü Ole Hansen, “Hafta sonu açıklanan tarife ateşkesinin ardından hisse senedi piyasalarının yükseldiğini gördük ve en azından kısa vadede, bu durum altının son aylarda rekor seviyelere çıkmasına yardımcı olan güvenli liman odağının bir kısmını ortadan kaldırdı. 3.200 dolar seviyesini aşarsak, daha da aşağı yönlü bir risk var. O zaman oldukça hızlı bir şekilde 3.165 doları test edebiliriz” diyor.