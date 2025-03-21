Gram Altın 5 Bin TL’yi Görecek Mi?

GRAM ALTIN FİYATLARI YENİ REKOR KIRDI

Gram altın, ons altındaki yatay seyirdeki duruma rağmen yeni rekorlar tazeliyor. Uzmanlar, bu yükselişin sürdürülebileceğini belirtiyor ancak dikkat edilmesi gereken kritik direnç noktalarının olduğuna vurgu yapıyor.

KAR SATIŞLARI GÖRÜLEBİLİR

Ekonomist Filiz Eryılmaz, TGRT Haber TV’ye yaptığı açıklamada, “Teknik olarak altın yükseliş trendinde ve 3.140 dolara yöneliyor. Ancak 3.060 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası. Bu noktada kar satışları görülebilir” diye belirtiyor.

FED’İN ETKİSİ VE KÜRESEL GELİŞMELER

ABD Merkez Bankası (FED), enflasyonu geçici bir durum olarak değerlendiriyor ve faiz indirimleri konusunda daha iyimser bir yaklaşıma sahip. Piyasalarda 2025 yılı için üç adet faiz indirimi beklentisi güçleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE PİYASALAR

Rusya-Ukrayna savaşında sona yönelik kesin bir adım atılamadı. Moskova’nın tutumunu sürdürmesi, piyasalardaki belirsizliği artırıyor ve bu durum altına olan talebi destekliyor.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA 5 BİN TL HEDEFİ

Gram altın fiyatlarında 5.000 TL seviyesi konuşulmaya başlandı. Eryılmaz, bu hedefin şimdilik iddialı göründüğünü ifade ediyor. Dolar/TL’de beklenmedik dalgalanmalar yaşanırsa, gram altın bu seviyeye daha hızlı ulaşabiliyor.

BORSA İSTANBUL’DAKİ DALGALANMALAR

Borsa İstanbul, son günlerde sert düşüşler yaşıyor ve yatırımcılar endişeli. BIST 100 endeksi, dünkü işlemde yüzde 9’a yakın değer kaybetti ve bugün de negatif açıldı. Uzmanlar, 9.500-9.400 puan seviyelerinin kritik destek noktaları olduğunu belirtiyor. Eğer satış baskısı devam ederse bu seviyeler test edilebiliyor.