Ekonomi

Gram Altın Fiyatı 4151 TL

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Altın fiyatları, ABD’nin açıkladığı gümrük tarifeleri, Fed’in faiz kararları ve jeopolitik gerginlikler gibi faktörlerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Son dönemde yatırımcıların dikkati, Trump’ın duyurduğu ABD ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasına yönelmiş durumda. Uzmanlar, ABD-İngiltere ticaret anlaşmasının sınırlı yapısının ve detayların eksikliğinin, Trump’ın ekonomik gündeminin güvenini yeniden canlandırmak ya da küresel büyümedeki yavaşlama endişelerini azaltmak için yetersiz kaldığını ifade ediyor. Altın piyasasında görev alan uzmanlar, Trump’ın açıkladığı anlaşmanın etkisiyle ons altında dalgalanmaların devam edeceğini öngörüyor.

ons altın dalgalı seyirde

Bugün erken saatlerde ons altın fiyatı 3300 doların altına düşmesine rağmen, toparlanarak 3333 dolar seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatı, 22 Nisan tarihinde 3500 doları aşarak tarihi bir rekora imza atmıştı. Analistler bugün için destek seviyesi olarak 3286 doları belirlerken, direnç noktası olarak ise 3366 dolar seviyesini işaret ediyor. Gram altın ise şu an 4151 TL’den alıcı bulmakta. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 6854 TL, yarım altın 13705 TL ve tam altın ise 27284 TL’den işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 27339 TL’den satılmakta.

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