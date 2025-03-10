Gram Altın Güne Yükselişle Başladı

ALTIN FİYATLARINDA DEVAM EDEN DALGALANMALAR

Günümüzde altın fiyatları, yatırımcıların ve piyasaların en çok ilgilendiği konulardan biri haline geldi. Sürekli olarak değişen altın fiyatları, yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor. Son zamanlarda, geçtiğimiz hafta önemli bir düşüş yaşanmıştı. Altın almayı veya satmayı planlayanlar, 10 Mart tarihindeki altın alış ve satış fiyatlarını araştırıyor.

10 MART CANLI ALTIN FİYATLARI

Yatırımcılar, haftanın ilk iş günü anlık fiyatları merakla öğrenmekte. Gram altın, güne 3.419 TL satış fiyatı ile giriş yaptı. Çeyrek altın ise 5.677 TL satış fiyatından başladı. İşte detaylar:

Gram altın alış fiyatı: 3.426 TL / satış fiyatı: 3.418 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 5.647 TL / satış fiyatı: 5.677 TL

Yarım altın alış fiyatı: 11.285 TL / satış fiyatı: 11.377 TL

Tam altın alış fiyatı: 22.190 TL / satış fiyatı: 22.624 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 23.356 TL / satış fiyatı: 23.356 TL

Reşat altın alış fiyatı: 23.934 TL / satış fiyatı: 24.63 TL

22 Ayar bilezik alış fiyatı: 3.157 TL / satış fiyatı: 3.416 TL