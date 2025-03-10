Ekonomi

Gram Altın Güne Yükselişle Başladı

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ALTIN FİYATLARINDA DEVAM EDEN DALGALANMALAR

Günümüzde altın fiyatları, yatırımcıların ve piyasaların en çok ilgilendiği konulardan biri haline geldi. Sürekli olarak değişen altın fiyatları, yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor. Son zamanlarda, geçtiğimiz hafta önemli bir düşüş yaşanmıştı. Altın almayı veya satmayı planlayanlar, 10 Mart tarihindeki altın alış ve satış fiyatlarını araştırıyor.

10 MART CANLI ALTIN FİYATLARI

Yatırımcılar, haftanın ilk iş günü anlık fiyatları merakla öğrenmekte. Gram altın, güne 3.419 TL satış fiyatı ile giriş yaptı. Çeyrek altın ise 5.677 TL satış fiyatından başladı. İşte detaylar:

Gram altın alış fiyatı: 3.426 TL / satış fiyatı: 3.418 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 5.647 TL / satış fiyatı: 5.677 TL
Yarım altın alış fiyatı: 11.285 TL / satış fiyatı: 11.377 TL
Tam altın alış fiyatı: 22.190 TL / satış fiyatı: 22.624 TL
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 23.356 TL / satış fiyatı: 23.356 TL
Reşat altın alış fiyatı: 23.934 TL / satış fiyatı: 24.63 TL
22 Ayar bilezik alış fiyatı: 3.157 TL / satış fiyatı: 3.416 TL

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