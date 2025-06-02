Gündem

Gram Altın İçin Kritik Seviyeler Aydınlandı

gram-altin-icin-kritik-seviyeler-aydinlandi

GRAM ALTINDAKİ HAREKETLERİN NEDENLERİ

Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatları ile borsa üzerinde meydana gelen sert düşüşler piyasaların dikkatini çekti. 4.100 TL seviyesinin altına kısa süreli bir düşüş yaşayan gram altın, ardından toparlanarak 4.150 TL civarında dengelendi. Milliyet’e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, gram altın için kritik seviyeleri ve muhtemel senaryoları değerlendirdi.

KİTLESEL ZİYARETİ ETKİLEYEN ÖNGÖRÜLER

Baydar, gram altındaki dalgalanmaların Dolar/TL’nin yatay seyri ile ons altın fiyatlarına bağlı olduğunu belirtti. Mevcut durumda gram altın, 4.150 TL civarında sıkışmış bir konumda bulunuyor. Orta vadeli göstergelerde herhangi bir bozulma söz konusu değil, ancak bir kırılma yaşanması için 3.950 TL seviyesine gerileme gerekiyor.

Eğer ons altında bir satış baskısı yaşanmazsa, gram altının 4.253 TL’ye ulaşması mümkün olabiliyor. Bu durum, piyasalardaki gelişmelere göre değişiklik gösterebilir.

ÖNEMLİ

Haberler

Nazilli’deki Aquatlon Şampiyonası’nda 76 Sporcu Yarıştı

Aydın'da gerçekleştirilen Aquatlon Şampiyonası'nda 76 genç sporcu, yüzme ve koşu etaplarında mücadele ederek dört kategoride ödül kazandı. Etkinlik büyük bir heyecanla sona erdi.
Gündem

Hijyensiz Kıyma, Ciddi Sağlık Riski!

Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlar, seyyar ve hijyenik olmayan kıyma çekimlerinin sağlık riski oluşturduğunu belirtti. Yetkisiz işlemlere yüksek ceza uygulanıyor; lisanslı kasapların tercih edilmesi öneriliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.