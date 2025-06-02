Gram Altın İçin Kritik Seviyeler Aydınlandı

GRAM ALTINDAKİ HAREKETLERİN NEDENLERİ

Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatları ile borsa üzerinde meydana gelen sert düşüşler piyasaların dikkatini çekti. 4.100 TL seviyesinin altına kısa süreli bir düşüş yaşayan gram altın, ardından toparlanarak 4.150 TL civarında dengelendi. Milliyet’e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, gram altın için kritik seviyeleri ve muhtemel senaryoları değerlendirdi.

KİTLESEL ZİYARETİ ETKİLEYEN ÖNGÖRÜLER

Baydar, gram altındaki dalgalanmaların Dolar/TL’nin yatay seyri ile ons altın fiyatlarına bağlı olduğunu belirtti. Mevcut durumda gram altın, 4.150 TL civarında sıkışmış bir konumda bulunuyor. Orta vadeli göstergelerde herhangi bir bozulma söz konusu değil, ancak bir kırılma yaşanması için 3.950 TL seviyesine gerileme gerekiyor.

Eğer ons altında bir satış baskısı yaşanmazsa, gram altının 4.253 TL’ye ulaşması mümkün olabiliyor. Bu durum, piyasalardaki gelişmelere göre değişiklik gösterebilir.