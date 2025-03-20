Gram Altın Tırmanışta! Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları, İBB soruşturması ve Fed’in faiz kararının ardından hızla yükselişe geçti. Gram altın, rekorlar kırarken, dolar da 41 TL’ye kadar tırmandı. Yatırımcılar altındaki gelişmelere odaklanmış durumda. Bu süreçte “Altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Mart gram altın kaç TL?” sorularının yanıtları kesinleşmiş durumda. Altın fiyatları yeni güne de artışla başladı.

FED’İN FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARINI ETKİLEDİ

Fed’in faiz kararları doğrultusunda altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Federal Rezerv, faiz oranını yüzde 4.5’te sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, uygulanan tarifelerin enflasyonu artıracağını ve enflasyon hedefine 2026 yılında ulaşılabileceğini dile getirdi. Bu durum, artan riskler sonucunda altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.

20 MART ALTIN FİYATLARI

Gram altın, güne 3728 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük 3704 TL, en yüksek ise 3735 TL seviyeleri görüldü.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın bugün 3048 dolardan işlem görmeye başladı. Gün içinde en düşük 3045 dolar, en yüksek ise 3057 dolar seviyeleri kaydedildi. Şu anda ons altın 3052 dolardan satılmakta.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın alım fiyatı 3661 TL, satış fiyatı ise 3767 TL olarak belirlendi.