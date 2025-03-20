Gram Altın ve Dolar Yükselişte

Altın fiyatları İBB soruşturması ve Fed’in faiz kararı ardından büyük bir artış yakaladı. Gram altın, daha önce görülmemiş rekorlar kırarken, dolar da 41 TL’ye kadar yükseldi. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki son dakika gelişmelerine odaklanmış durumda. “Altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Mart gram altın kaç TL?” sorularının yanıtları ise ortaya çıktı. Altın fiyatları, bugüne de yükselişle başlamış durumda.

FED FAİZ KARARI ALTINA OLUMSUZ ETKİ YAPTI

Altın fiyatları, Fed’in faiz kararının ardından yükseliş trendini sürdürdü. Fed, faiz oranını yüzde 4.5 seviyesinde sabit bıraktı. Fed Başkanı Jerome Powell, uygulanan tarifelerin enflasyonu artırabileceğini ve enflasyon hedefine 2026 yılının sonlarına doğru ulaşılabileceğini belirtti. Bu gelişme, yaşanan risklerin artmasına neden olduğu için altın fiyatlarında artış görülüyor.

20 MART ALTIN FİYATLARI

Gram altın, güne 3728 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 3704 lira, en yüksek ise 3735 lira seviyesine ulaştı. ONS altın ise güne 3048 dolar ile başladı. Gün içinde en düşük 3045 dolar, en yüksek de 3057 dolar seviyelerine çıktı. Şu an itibarıyla 3052 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı’da gram altın 3661 liradan alıcı bulurken, 3767 liradan satılıyor. Bu durum, yatırımcıları dikkatle takip etmeye yönlendiriyor.