“Gram Altında 3 Bin Lira Eşiği”

ALTIN FİYATLARINDA SON GELİŞMELER

Altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Küresel piyasaların güvenli liman arayışıyla ons altın, yeniden zirveyi hedefliyor. Yurt içinde gram altın 3 bin lira seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Ons altında ilk hedef 2.800 dolar olarak belirlenmişken, gram altın için yıl sonu tahmini ise 3 bin 300 lira. Piyasalar, çeşitli bölgesel sorunlar etrafında sakin bir yön ararken, bazı yatırımcılar yönelimlerini hızla altına çeviriyor.

YATIRIMCI TALEBİ ARTIYOR

‘Güvenli liman’ olarak görülen altın, özellikle Orta Doğu’daki çatışmalar, ABD başkanlık seçimleri ve artan bölgesel riskler nedeniyle dikkat çeker şekilde güçleniyor. Bu güçlü talep, altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesine neden oluyor. Hafta başında ons bazında yeni bir rekor seviyeye ulaşan altının, 3 bin dolar seviyesini aşabileceği tahmin ediliyor. Ona göre ons altında ilk eşik olarak 2.800 dolar gösteriliyor. Ons altın bu hafta 2.740 dolar seviyesinin üstünde başladı ve yeni bir rekor kırma ihtimali gündemde.

GRAM ALTIN FİYATLARI VE ANALİZLER

Milliyet’ten Duygu Erdoğan’ın haberine göre; son üç gündür yatay bir seyre yönelen altında, ons fiyatındaki artışa bağlı olarak gram fiyatı 3 bin lira seviyesinde işlem görüyor. Dünya piyasalarının çeşitli endişelere verdiği tepki kapsamında yıl sonuna kadar gram altın fiyatlarının 3 bin 300 lira seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor. Bazı analistler ise ons altındaki 2.800 dolara kısa sürede erişilmesini bekliyor. Kuyumcu Nazar Özsahakyan, “Doların şu anki seyri ve ABD başkanlık seçimlerinin Trump lehine hareket öngörüsü göz önünde bulundurulduğunda, ons fiyatındaki artışa paralel olarak gram altının yılı 3 bin 300 lira seviyesine yaklaşarak tamamlaması sürpriz olmaz” dedi.

KUYUMCU GÖRÜŞLERİ

Altın piyasasındaki hareketlilik, yerli yatırım ve tasarrufların yönelmesiyle artıyor. Mevduattaki gevşemeye paralel olarak altın yatırımı tercihleri öne çıkıyor. Kuyumcular, tasarruflarını ‘gram’ altınla değerlendirmek isteyen ciddi bir artış gözlemliyor. Kuyumcu Hüseyin Bağcılı, “Artık birikimler gram altın olarak yapılıyor. Hem diğer altınlara göre erişimi kolay, hem tasarruf oranı bu kadarına el veriyor, hem de gramın değeri daha hızlı artıyor.” açıklamasını yapıyor.

Kuyumcu Özsahakyan, altındaki hareketli günlere rağmen kuyumcuların zor günler geçirdiğini ve altın takı piyasasında hareketin azaldığını kaydediyor. “Yıllar önce en küçük düğün gelenekleri bile yerine getirilirdi. Altın setler, bilezikler, hediyeler alınırdı. Şimdi artan fiyatlar gelenekleri de etkiliyor. Altın takı piyasasında sadece alyans alımı mevcut, diğer tüm alışverişler sade ve az sayıda yapılıyor,” değerlendirmesini yaptı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ ETKİLER

Küresel piyasalarda ABD’de açıklanan makroekonomik veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekteki gevşeme politikalarının etkilenebileceği beklentileri ile birleşiyor. Japonya’da yapılacak genel seçimler öncesinde karışık bir seyir mevcut. Para piyasalarında, Fed’in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesi bekleniyor. 5 Kasım ABD Başkanlık seçimlerine yönelik beklentiler ve sonuç anketleri de ons altın fiyatı üzerinde etkili oluyor.