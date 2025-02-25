Grand Kartal Otel İçin İnceleme Kararı

KOMİSYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınını araştırmak amacıyla kurulan komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’un başkanlığında AFAD yetkililerinin sunumu için bir araya geldi. Altınok, toplantıda son iki haftadır yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AFAD YETKİLİLERİ DİNLEMEYE ALINDI

Altınok, komisyonun AFAD yetkililerinden bilgi alacağını belirtip, yangın sonrası müdahale süreçleri hakkında AFAD’ın bilgi vereceğini aktardı. Ayrıca, 26 Şubat tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin de sunum yapacağını ifade eden Altınok, “Hazırlıklarımızı yaptık, cuma günü heyetimizle birlikte Bolu’ya, Kartalkaya’ya giderek bu üzücü olayın gerçekleştiği otelde detaylı incelemeler yapacağız.” dedi. Altınok, yaşananların üzüntü verici olduğunu vurgulayıp, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için gerekli adımların atılması amacıyla çalışacaklarını ekledi.

YANGIN SONRASI GELİŞMELER

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19’u tutuklanmış, 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu süreçte alınan önlemler ve yapılan incelemeler ile olayın nedenleri araştırılıyor.