Grape Tree Ürünleri Geri Çağrıldı

Grape Tree markasına ait “Çiğ Tuzsuz Macadamia Fındıkları” ürününde Shiga toksini üreten E.coli tespit edildiği için geri çağırma süreci başlatıldı. Bu geri çağırma, son tüketim tarihi 11 Temmuz 2026 olan 250 gramlık kuruyemiş paketlerini kapsıyor. Marka, ürünü satın alan müşterileri bu ürünü tüketmemeleri konusunda uyarıyor.

PARA İADESİ İMKANI

Grape Tree sözcüsü, “Yukarıda ayrıntıları verilen 250 gram Çiğ Tuzsuz Macadamia Fıstığı satın aldıysanız, bunları yemeyin. Bunun yerine, etkilenen parti kodunu satın alıp almadığınızı kontrol edin. Bunu, bu uyarının bir fotoğrafını çekerek ya da evde referans olarak kullanmak üzere parti kodunu/son kullanma tarihini yazarak yapabilirsiniz. Tam para iadesi için ürünü mağazaya iade edin (makbuzlu veya makbuzsuz)” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE, GALLER VE İSKOÇYA’DA GERI ÇAĞIRMA

Gıda Standartları Ajansı, ürün geri çağırma bildirimini paylaştı ve bu durumun İngiltere, Galler ve İskoçya’ya özel olduğunu belirtti. Başka bir sözcü, “Ürünü satın aldıysanız yemeyin. Bunun yerine tam para iadesi için satın aldığınız mağazaya iade edin.” ifadeleriyle durumu açıkladı.

DOMUZ ETİYLE İLGİLİ BİR DURUM DA VAR

Bu geri çağırma açıklaması, Lidl’in bazı tuzlu atıştırmalıklarının salmonella riski taşıdığını belirterek, bu ürünleri yememeleri için müşterilerine yaptığı uyarıdan sonra geldi. İndirimli süpermarket, sorunun farkına varılmasının ardından Sol & Mar Chicharricos BBQ Pork Scratchings ürününü acil bir şekilde toplattı. Geri çağırma işlemi, son tüketim tarihleri 5 Ağustos 2025 ile 12 Ağustos 2025 arasında değişen 100 gramlık domuz eti kazıtma paketlerini etkiliyor.

LAZANYA ÜRÜNÜ DE GERİ ÇAĞRILDI

Iceland, son kullanma tarihleri 23 Temmuz 2026 ve 30 Temmuz 2026 olan Sebzeli Lazanya ürününü, içinde sert plastik parçalarının bulunma olasılığı nedeniyle geri çağırdı. Ayrıca, bazı kavanozlarda cam parçaları tespit edilmesi üzeri popüler bir makarna sosu da süpermarket raflarından acilen toplatıldı.

SOS İÇİN UYARI YAYIMLANDI

FSA, patlıcan, domates ve sarımsak karışımından oluşan Organico’nun Organik Alla Norma Sosu için güvenlik endişelerinin dile getirilmesi üzerine net bir “yemeyin” uyarısıyla dikkat çekti.