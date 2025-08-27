GreenX Konkordato İlan Etti!

GREENX KOZMETİK KONKORDATO İLAN ETTİ

GreenX Kozmetik, ekonomik sıkıntılar sebebiyle konkordato ilan ediyor. 1984 yılından beri faaliyet gösteren firma, oto ve oda kokuları üretimi yapıyordu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, GreenX Kozmetik ve Göker İthalat İhracat Pazarlama Ltd. Şti.’nin başvurusu üzerine, 3 aylık geçici mühlet kararı almış durumda. Konkordato davasında, şirketin mali durumunu değerlendirmek üzere 3 uzman kişi konkordato komiseri olarak atanıyor.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Mahkeme yayınladığı ilanda, alacaklıların konkordato talebine 7 gün içinde itiraz edebileceğini ve delilleriyle birlikte konkordato mühleti vermeyi gerektiren bir durum bulunmadığını ileri sürebileceğini belirtiyor. Duruşmanın tarihi ise 19 Kasım 2025 olarak, saat 13.30’da yapılacağı bildirilmiştir.

SEKTÖRDE 41 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYOR

41 yıldır sektörde yer alan GreenX Kozmetik, otomotiv bakım ürünlerinden ev temizlik malzemelerine, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden oda kokularına kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyordu. Şirketin konkordato sürecinden çıkıp yeniden yapılandırılıp yapılandırılamayacağı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.