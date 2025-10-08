Greta Thunberg İsveç’e Döndü Temiz Su Yok Dedi

greta-thunberg-isvec-e-dondu-temiz-su-yok-dedi

GRETA THUNBERG’İN İADEYİ KABULÜ VE BİLDİRİMLERİ

Gazze Şeridi’ne insani yardım gönderirken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu’nda tutulan İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’in de aralarında bulunduğu 9 aktivist, İsveç’e döndü. Thunberg, Stockholm’deki Sergels Torg Meydanı’nda düzenlenen basın toplantısında, “İsveç Konsolosluğu’ndan gelen kişilere (İsrail’de hapiste) kaldığımız süre boyunca ‘temiz içme suyuna erişimimiz yok’ dedik. Çünkü su kirliydi ve hastalandık” şeklinde açıklama yaptı.

KİRLİ SU VE YARDIM TALEBİ

Thunberg, kirli çeşme suyundan dolayı konsolosluk yetkililerinden yardım talep ettiklerini belirtti. “Çünkü onlar (İsrailliler), içme suyu dolu şişeleri gözümüzün önünde çöp kutusuna attılar ve temiz su istediğimiz için bize güldüler. Biz de onlara dedik ki ‘Temiz içme suyuna erişim sağlayana kadar buradan ayrılmayacağız'” dedi. Thunberg, İsveç konsolosluğu yetkililerinin kendileri ile görüşmelerinde, “Burada siz gittikten sonra bizi gözetleyen olmadığı için bizi dövecekler” şeklinde endişelerini paylaştığını ifade etti.

FİZİKSEL İŞKENCE İDDİALARI

Fiziksel işkencelere maruz kaldıklarını öne süren Thunberg, “İnsanlar baygınlık geçiriyordu ve doktor ve hayat kurtarıcı ilaçlar istediğimizde 60 kişiyi küçük kafeslere koyup bizi gazla öldüreceklerini söylediler” diye ekledi. Thunberg, İsveç hükümetini de eleştirerek, “Dürüst olmak gerekirse ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Çünkü ne söylersek söyleyelim hükümetlerimizin İsrail’e yönelik harekete geçmesini sağlayacak hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

