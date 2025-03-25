Grev Nedeniyle Brüksel’de Uçuşlar İptal

BRÜKSEL HAVALİMANI’NDA UÇUŞ İPTALLERİ

Brüksel ile Charleroi havalimanlarında grev sebebiyle birçok uçuş iptal ediliyor. Brüksel Havalimanı yönetimi, güvenlik ve bagaj personelinin grevi dolayısıyla 31 Mart’taki tüm gidiş uçuşlarının iptal edileceğini duyurdu. Havalimanında önemli aksaklıkların yaşanması öngörülüyor. Bu nedenle yolcuların havalimanına gelmeden önce sefer durumlarını sık sık kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Brüksel Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, grevin güvenlik tedbirleri ile bagaj hizmetlerini olumsuz etkileyebileceği vurgulanarak, söz konusu tarihte yalnızca geliş yönlü uçuşların gerçekleştirileceği belirtildi. Hava yolu şirketlerinin, etkilenmiş yolcularla iletişim kurarak alternatif uçuşlar ve iade işlemleri hakkında bilgi vereceği kaydedildi.

CHARLEROİ HAVALİMANI’NDA TÜM UÇUŞLAR İPTAL

Charleroi Havalimanı da 31 Mart’taki ortak grev dolayısıyla tüm uçuşların iptal olduğunu bildirdi. Sendikalar, operasyonların güvenli bir şekilde devam etmesi için yeterli personel bulma imkanının olmayacağı gerekçesiyle havalimanındaki tüm uçuşların iptal edileceğini duyurdu. Yolculara, hava yolu firmalarıyla temas kurarak yeni rezervasyon veya iade işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği bildirildi. 31 Mart’taki grevin, eğitim, sağlık ve toplu taşıma sektörleri gibi farklı alanlardan işçilerin katılımıyla daha geniş bir çerçevede yapılması bekleniyor.