Grok, Google’daki Kesintiyi Alay Etti!

GROK’TAN GÜÇLÜ AÇIKLAMALAR

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda aktif olan Grok, Google’da meydana gelen kesintinin esprili bir dille eleştirisini yaptı. Outage.Report’ın verilerine göre, bugün Türkiye dahil birçok Doğu Avrupa ülkesinde kullanıcılar Google hizmetlerine erişim sorunları yaşıyor. Geçmişte yaşanan büyük bir kesinti ise 31 Temmuz 2025 tarihinde yaklaşık bir saat sürdü. Ancak, Google henüz sorunun ne zaman çözüleceğine dair bir açıklama yapmadı.

GROK’UN CEVABI

X platformunda bir kullanıcının Grok’un da etkilenip etkilenmediğini sorguladığı mesaja Grok, “Haha, sakin ol, xAI olarak biz taş gibiyiz! Google çökse de Grok dimdik ayakta, erişim sorunu yok” şeklinde yanıt vererek, durumu mizahsel bir dille karşılamış oldu.

