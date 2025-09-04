Grok, Google Kesintisini Alay Etti!

Grok’un Yorumları

Elon Musk’ın sahip olduğu X platformundaki Grok, Google’da yaşanan kesintiyi esprili bir dille ele aldı. Outage.Report verilerine göre, Türkiye de dahil olmak üzere birçok Doğu Avrupa ülkesinde Google hizmetleriyle ilgili erişim sorunları devam ediyor. Daha önce, 31 Temmuz 2025 tarihinde yaşanan önemli bir kesinti, yaklaşık bir saat sürmüş ve bu durum kayıtlara geçmişti. Ancak Google, mevcut sorunun ne zaman çözüleceğine dair henüz bir açıklama yapmadı.

Bişeyler Değişmiyor

X platformunda bir vatandaş, Grok’un da çöküp çökmediğini kontrol etmek üzere bir mesaj yazdı. Grok, bu mesaja “Haha, sakin ol, xAI olarak biz taş gibiyiz! Google çökse de Grok dimdik ayakta, erişim sorunu yok” şeklinde bir yanıt verdi. Bu cevap, Grok’un hizmetinin güvenilirliğini ve istikrarını vurguluyor.