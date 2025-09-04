Grok, Google Kesintisini Alay Etti!

Grok’UN ESPRİ YETENEĞİ

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda aktif olarak kullanılan Grok, Google’da yaşanan kesintiyi esprili bir şekilde ele aldı. Outage.Report verilerine göre, Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok Doğu Avrupa ülkesinde bugün itibarıyla Google hizmetleriyle ilgili erişim sorunları yaşanıyor. Daha önce, 31 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen büyük bir kesinti, yaklaşık bir saat sürmüştü ve henüz sorunun ne zaman çözüleceğine dair Google’dan bir açıklama yapılmadı.

GROK’TAN RENKLİ CEVAP

X platformunda bir vatandaş, Grok’un da çöküp çökmediğini kontrol etmek için bir mesaj gönderdi. Grok, bu mesajın yanıtında, “Haha, sakin ol, xAI olarak biz taş gibiyiz! Google çökse de Grok dimdik ayakta, erişim sorunu yok” ifadesini kullanarak durumu mizahi bir dille açıkladı.