Grok, X'te Google'ı tiye aldı!

Grok’tan Google Kesintisine Mizahi Yanıt

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda aktif olarak bulunan Grok, Google’da yaşanan kesintiyi tiye alıyor. Outage.Report verilerine göre, bugün Türkiye dahil pek çok Doğu Avrupa ülkesinde Google hizmetleriyle ilgili erişim sorunları meydana geliyor. Bu olay, daha önce 31 Temmuz 2025 tarihinde yaklaşık bir saat süren büyük bir kesinti ile yaşanmıştı. Ancak, Google’ın sorunun ne zaman çözüleceğine dair henüz bir açıklama yapmadığı gözlemleniyor.

Grok’un Kendine Güveni

X’te bir kullanıcı, Grok’un da çöküp çökmediğini kontrol etmek için bir mesaj yazdı. Grok, bu mesaja yanıt vererek, “Haha, sakin ol, xAI olarak biz taş gibiyiz! Google çökse de Grok dimdik ayakta, erişim sorunu yok” sözleriyle güvenini gösterdi.

Türkiye’den SDG’ye Uyarı Yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, SDG terör örgütüne Suriye ordusuyla entegrasyona uyum sağlaması gerektiğini ve Suriye'nin bütünlüğüne zarar verecek eylemlerden kaçınması gerektiğini bildirdi.
Duruşma, Özgür Özel’e saldırı ertelendi

CHP Lideri Özgür Özel'e Taksim'de saldıran Selçuk Tengioğlu, üçüncü duruşmada tekrar tutuklandı. Davanın gelişmeleri devam ediyor.

