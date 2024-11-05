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Ekonomi

GSB Burs/Kredi Başvuru Sonuçları Duyuruldu

gsb-burs-kredi-basvuru-sonuclari-duyuruldu

BAKAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, GSB Burs ve Kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını kamuoyuna duyurdu. Sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, tüm gençlere hitap ederek, “Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

ÖNEMLİ TARİH VE HATIRLATMA

Bakan Bak, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerin onaylanması gerektiğine vurgu yaparak, “8 Kasım saat 23.59’a kadar taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın” dedi. Bu tarih, burs ve kredi almaya hak kazanan öğrenciler için oldukça önemli bir süreyi belirliyor.

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