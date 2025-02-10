Guatemala’da Otobüs Kazası: 51 Ölü

OTOBÜS KAZASI VE HAYAT KAYBINDAN HABER

Orta Amerika’nın Guatemala ülkesinde, San Agustin Acasaguastlan kasabasından hareket eden otobüs, Guatemala kentindeki Belize Köprüsü’nden düşerek vadinin derinliklerine yuvarlandı. Bölge belediyesinin itfaiye teşkilatı üyesi Jose Santizo, yapılan yoğun çalışmalardan sonra otobüsten toplamda 51 kişinin cesedinin çıkarıldığını bildirdi. Medyada yer alan bilgiler ışığında, otobüs içerisinde 75 kişinin bulunabileceği tahmin ediliyor. İtfaiyecilerin sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, otobüsün nasıl bir hurda yığınına dönüştüğü görüldü.

3 GÜNLÜK YAS DUYURUSU

Guatemala’nın Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kaza sebebiyle ülkede 3 günlük yas ilan etti. Arevalo, “Belize Köprüsü’nde yaşanan trajedi, derin üzüntü duyduğum ulusal bir kederdir” diyerek halkın yaşadığı acıyı dile getirdi.