Güçlü Dönüş: Apple Liderliği Elde Etti

APPLE, YENİ MODEL İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Apple, 2025’in ilk çeyreğinde yeni iPhone 16e modelini piyasaya sürerek dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, özellikle Japonya ve Hindistan’da artan taleple global akıllı telefon satışlarında rakiplerini geride bırakıyor. “Apple, 2025 yılının ilk çeyreğinde iPhone 16e’nin piyasaya sürülmesi ve özellikle Japonya ile Hindistan’daki güçlü talep sayesinde küresel akıllı telefon satışlarında ilk sıraya yerleşti. Bu alanda Apple’ı, Samsung ve Xiaomi takip ediyor.”

GÜMRÜK TARİFELERİ SEKTÖRÜ ZORLAMAYA DEVAM EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya konulan karşılıklı gümrük vergileri, teknoloji sektöründe derin etkiler yaratıyor. Apple, bu politikaların en çok etkileyebileceği markalardan biri olarak gösteriliyor. “ABD Başkanı Donald Trump’ın yürürlüğe koyduğu karşılıklı gümrük tarifelerinin ardından teknoloji sektörü derin bir yara almıştı. Bu tariflerden en çok etkilenecek şirketlerden biri olarak görülen Apple, 2025 yılının ilk çeyreğinde iPhone 16e’nin piyasaya sürülmesi ve özellikle Japonya ile Hindistan’daki güçlü talep sayesinde küresel akıllı telefon satışlarında ilk sıraya yerleşti.”

EKONOMİK BELİRSİZLİKLER TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLİYOR

Counterpoint Research’ün verileri, küresel akıllı telefon pazarında bu yıl daralma yaşanabileceğine işaret ediyor. Rapora göre bu durumun temelinde, küresel ticaret ortamındaki istikrarsızlıklar yer alıyor. “Counterpoint Research’ün verilerine göre, küresel akıllı telefon pazarının bu yıl küçülmesini bekliyor. Bu beklentinin temelinde ekonomik belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump’ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri yer alıyor.” Trump’ın zaman zaman değişen gümrük politikaları, global ticaretin seyrini belirsiz hale getirirken tüketici güvenini zedeliyor. “Trump’ın tarifelerle ilgili gelgitli tutumu ve küresel ticaret gerilimlerini tırmandırması, ekonomik görünümün bozulmasına ve enflasyonun artabileceği yönündeki endişelerin derinleşmesine yol açtı.”

İSTİKRARSIZLIKLAR SATIŞLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ekonomik istikrarsızlıklar, tüketicilerin yeni telefon alma kararlarını da doğrudan wpływa ediyor. Bu durum, hem satışlara hem de tedarik zincirlerine olumsuz yansıyor. “Rapora göre, bu tür dalgalı bir makroekonomik ortam, tüketicilerin akıllı telefon alım kararlarını ertelemesine neden olabiliyor. Bu durum, tedarik zincirinde aksamalar yaratırken ticari riskleri artırarak genel pazar üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor.”

PAZAR PAYINDA APPLE ÖNDE, SAMSUNG İKİNCİ SIRADA

2025’in ilk çeyreğinde global akıllı telefon pazarı yüzde 3 büyüme gösterdi. Ancak yılın genelinde daralma beklentisi sürüyor. Apple’ın ardından, yüzde 18 pazar payı ile Samsung ikinci sırada yer alıyor. Xiaomi ise güçlü satış performansını sürdürüyor. vivo ve OPPO da ilk beş içerisinde bulunuyor. “2025 yılının ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarı yüzde 3 büyüme gösterdi. Ancak Counterpoint, yıl genelinde pazarın daralmasını bekliyor. Apple’ı, yüzde 18 pazar payı ile Samsung takip etti. Xiaomi satış ivmesini sürdürürken, vivo dördüncü, OPPO ise beşinci sırada yer aldı.”

TARİFELERİN ETKİSİ HENÜZ HİSSEDİLMİYOR

Counterpoint’in kıdemli analistlerinden Ankit Malhotra’ya göre, Trump’ın gümrük tarifeleri açıklanmış olsa da ilk çeyrekte bu gelişmelerin doğrudan bir etkisi hissedilmiyor. “Counterpoint kıdemli araştırma analisti Ankit Malhotra, “Mevcut tahminlerimize göre, açıklanan tarifeler büyük bir talep artışı yaratmadı çünkü politikadaki belirsizlik tüketicilerin kararlarını etkiledi. Tarifeler nisan ayında açıklandığı için, 2025’in ilk çeyreğinde iPhone talebi üzerinde doğrudan bir etkisi olmadı” dedi.