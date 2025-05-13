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“Güçlü Ve Yetenekli Bir Müttefik”

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NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI İÇİN GÖRÜŞME

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Rutte, bu görüşmenin önümüzdeki ay gerçekleşecek NATO Zirvesi’ne hazırlık amacı taşıdığını ifade ediyor. Görüşme sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Rutte, bunu belirtti.

UKRAYNA KONUSUNDAKİ FIRSATLAR

Rutte, Türkiye’nin “sağlam ve yetenekli bir müttefik” olduğunu vurguladı. Ayrıca, barışa yönelik ilerleme sağlanması adına önemli bir fırsat penceresinin bulunduğu Ukrayna konusunu da gündeme getirdi. Görüşme, iki liderin uluslararası güvenlik sorunları ile ilgili işbirliğini artırma çabalarını ortaya koyuyor.

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