Guillermo Ochoa, İmza İçin Kayboldu

DÜNYA FUTBOLUNDA İLGİ ÇEKEN GELİŞME

Dünya transfer gündemi, ilginç bir olaya sahne oldu. 40 yaşındaki Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, futbol tarihi açısından dikkat çeken bir harekette bulundu.

SÖZLEŞME İMZALARKEN ANİDEN KAYBOLDU

İspanya 2. Lig ekiplerinden Burgos ile anlaşan Guillermo Ochoa, sözleşme imzalamak üzere kulüp binasında bulunduğu sırada aniden ortadan kayboldu. Sergio Gonzalez Pulgar’ın haberine göre, Ochoa, Burgos’a imza atmak için kulübe gitti ancak sözleşmenin detaylarını incelediği sırada kahve alma bahasına çıkarak bir daha geri dönmedi.

YETKİLİLERİN ARAMALARI SONUÇSUZ KALDI

Burgos kulübü yetkililerinin, Guillermo Ochoa’yı bulmak için yaptığı ısrarlı aramalar sonuç vermedi. Kalecinin telefonlarına cevap vermediği bildirildi. Ochoa’nın durumu ile ilgili ortaya çıkan haberlerin ardından kendisi, “Kulüp sözleşme değerini aniden aşağı yönde ayarladı. Kulübün lehine reklam gelirlerinin yüzde 60’ını ve ayrı bir beş milyonluk maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Kesin tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu.” şeklinde açıklama yaptı.