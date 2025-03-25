Güler Sabancı Görevi Hayri Çulhacı’ya Devrediyor

GÜLER SABANCI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN AYRILIYOR

Sabancı Holding’in önde gelen lideri Güler Sabancı, 47 yıllık profesyonel yaşamının ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldı. 2004 yılından itibaren Sakıp Sabancı’nın vefatının ardından bayrağı devralarak holdingi Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri haline getiren Güler Sabancı, görevini deneyimli isim Hayri Çulhacı’ya bırakıyor. Bununla birlikte, Güler Sabancı için bu durum bir veda niteliği taşımıyor; Sabancı Vakfı, Sabancı Üniversitesi ve Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki projelerine aktif olarak devam edecek.

TARİHİ MİRAS VE KADIN LİDERLİĞİ

Güler Sabancı, 2004 yılından bu yana Sabancı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütürken hem aile geleneğini sürdürdü hem de Türkiye’deki kadın liderliğinin sembolü olmayı başardı. Oksijen’den Elif Ergu Demiral’ın aktardığına göre, onun liderliğinde holding, enerji, perakende ve dijitalleşme sektörlerinde önemli adımlar attı. Enerjisa, Brisa ve Kordsa gibi markaların büyümesi ve Philip Morris ile yapılan ortaklığın sona erdirilmesi gibi cesur kararlar, Güler Sabancı’nın vizyoner yaklaşımını gösteriyor. Sabancı, “Liderlik bir makam değil, bir sorumluluktur” diyerek kendi yönetim felsefesini özetlerken, holdingi sürdürülebilirlik ve şeffaflık ilkeleriyle tanıştırdı. 1978 yılında Lassa’da başlayan kariyeri, onu fabrikanın ilk kadın yöneticisi yaparken, zamanla Türkiye’nin en etkili kadın liderlerinden biri haline geldi.

SOSYAL ETKİ VE ÖDÜLLER

Güler Sabancı, dev bir holdingin başında yer alan ilk kadın olarak tarihe geçti. Sabancı Üniversitesi’nin kuruluşu ve Sabancı Vakfı’nın kadın hakları ile gençlik projelerine sunduğu destek, sosyal alanındaki etkisini artırdı. Forbes ve Fortune listelerinde “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” arasında yer alan Sabancı, uluslararası düzeyde birçok ödül kazanarak başarılarını pekiştirdi. 2023 yılında Avrupa Film Akademisi tarafından verilen Sürdürülebilirlik Büyük Ödülü de bu başarılı kariyerinin bir parçası oldu.

YENİ LİDER HAYRİ ÇULHACI KİMDİR?

Sabancı Holding’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, Türk bankacılık sektöründe derin bir geçmişe sahip. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Çulhacı, eğitimini ABD’de Northeastern Üniversitesi’nde MBA ile tamamladı. Kariyerine 1979 yılında Hesap Uzmanı olarak adım atan Çulhacı, 1990 yılında Akbank’ta Genel Müdür Yardımcılığı görevine yükseldi ve 2009’dan itibaren Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görev aldı. Sabancı Holding bünyesindeki deneyimiyle dikkat çeken Çulhacı, şimdi holdingin geleceğini yönlendirme sorumluluğunu üstlenecek.

YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Güler Sabancı’nın 21 yıllık liderliği, holdingin modern bir yapıya dönüşmesine katkı sağladı. Hayri Çulhacı’nın devraldığı bu mirası nasıl ilerleteceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Güler Sabancı’nın sosyal projelere odaklanacağı yeni dönemde, Çulhacı’nın iş dünyasındaki tecrübesiyle holdingi hangi yönlere taşıyacağı, iş çevreleri tarafından dikkatle izlenecek.