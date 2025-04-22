Gülistan Doku Dosyası Yeniden Açıldı!

GÜLISTAN DOKU DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolma olayına ilişkin dosya yeniden açıldı. Gülistan Doku’nun Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrılmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, 6 Ocak tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde, yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında, Doku’nun bir minibüse bindiği ancak nerede indiğinin tespit edilemediği belirlendi. Araştırmalar sonucunda, Doku’nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği kaydedildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Uzunçayır Baraj Gölü’nde gerçekleştirilen arama çalışmaları, çeşitli kurumların destekleriyle yapıldı. AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı’nın yanı sıra birçok büyükşehir belediyesi ekipleri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik bir ekip, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 drone, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle Doku’yu aradı. Ancak yapılan çalışmalarda Doku’ya ait herhangi bir iz bulunamayınca aramalar sonlandırıldı.

İKİ YIL SONRA GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, kaybolmadan önce Doku’nun son görüştüğü kişi olduğu belirtilen erkek arkadaşının, Rusya doğumlu Zeinal A., olaydan yaklaşık iki yıl sonra Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Zeinal A., dört saat süren ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışı yasağı getirildi. Henüz sorgu başında avukat talep etmeyen Zeinal A., sonrasında avukatla görüşmek istedi. Ayrıca, E.Y. isimli babası hakkında, Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyada ifşa etmekten dava açıldı ve mahkeme, E.Y.’yi bu suç nedeniyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

SOSYAL MEDYADA YAPILAN PAYLAŞIMLAR TARTIŞILDI

Sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, E.Y.’nin, 2018 yılında Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında olumlu ifadeler paylaştığı tespit edildi. Tunceli Valiliği’nin önerisi üzerine İçişleri Bakanlığı, Zeinal A.’nın babası E.Y.’yi polislik mesleğinden ihraç etti. Doku dosyasında baş şüpheli olan Zeinal A.’nın polislikten ihraç edilen babası E.Y.’ye ait olan otomobilin, olaydan bir gün önce Doku’nun zorla bindirilmeye çalışıldığı iddia edildi ve bu aracın, soruşturmanın açıldığı 7 Ocak’ta il dışına çıkarıldığı, yaklaşık bir hafta sonra tekrar kente getirildiği ortaya çıktı.

DOSYA YENİDEN İNCELENİYOR

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye’nin üç kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, Doku dosyasını inceledi. Başsavcı Cansu’nun talimatıyla özel bir ekip kurularak dosyadaki deliller yeniden incelenmeye başlandı. Özel ekip, çalışmalarını dikkatle sürdürüyor.