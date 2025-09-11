Gülistan Koçyiğit: KOMSİYON İMRALI’YA GİTMELİ

TÜRKİYE’DE TERÖRSÜZ SÜREÇ İLERLEME GÖSTERİYOR

Terörsüz Türkiye süreci adım adım ilerliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrının ardından başlayan süreçte, kritik bir aşama geçildi ve terör örgütü PKK, Süleymaniye’de silahlarını yakarak kendini feshetti. Süreç, TBMM bünyesinde ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ çalışmalarına devam ediyor. Komisyon, yapılan kısa bir aranın ardından yeniden toplandı ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten konuya dair açıklama geldi.

KOMİSYONUN ACİL OLARAK İMRALI’YA GİTMESİ GEREKİYOR

Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM’nde düzenlenen basın toplantısında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına dair, “Komisyonun hızlı bir şekilde İmralı’ya gitmesi ve Öcalan ile görüşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili kamuoyuna yapılan açıklamalar da mevcut. Bizim taleplerimiz ilk günden beri bu yönde. Sayın Babacan da ‘Hızlı bir şekilde komisyon gitmelidir, bu sürecin gerekliliğidir’ demişti. MHP Genel Başka Yardımcısı Sayın Feti Yıldız’ın da ‘Komisyonun gitmesi gerek’ söylemi oldu. Biz de aynı düşüncedeyiz. Komisyon, bir an önce Ada’ya gitmeli ve sürecin devamı için Öcalan’ın görüş, düşünce ve önerilerini dinlemeli” ifadelerini kullandı.

KANUNUN YAPILMASI GEREKEN BİR DURUM ORTADA

Komisyonda bugüne kadar dinlenen kesimlerin önerilerine de değinen Koçyiğit, “Eski Meclis başkanları gibi önemli isimleri dinledik, onların değerli önerileri oldu. Sürecin gereksinimi olan bir kanunun yapılması kaçınılmaz. Şu anda ortada bir gerçeklik var. Öcalan, 27 Şubat’ta bir çağrı yaptı. PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında örgütünü feshetme ve silah bırakma kararı aldı. 11 Temmuz’da da silahlar yakıldı. Meclis’in, gerçek anlamda silah bırakanların evlerine dönüşünü, ülkeye dönmelerini ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamak için hukuksal düzenlemeler yapması gerekiyor” dedi.

UMUT HAKKI EVRENSEL BİR HAK OLARAK TANINIYOR

Koçyiğit, parti olarak infaz düzenlemesine, Terörle Mücadele Kanunu’na ve Türk Ceza Kanunu’na yönelik hazırlıklar yaptıklarını kaydetti. “Hukuk komisyonumuz bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda infaz hukuku ile ilgili hazırlığımız tamamlandı. Diğer hazırlıklar da önemli bir biçimde ilerliyor ve son aşamaya geliyor. Umut hakkı evrensel bir haktır. Avrupa Konseyi’nin 2014’ten bu yana belirttiği bir hak. Ne yazık ki Türkiye bu hakkı tanımaktan ve yasal düzenleme yapmaktan kaçınıyor. Ancak yeni bir dönemdeyiz, yeni bir eşiktesiniz. Umut hakkını kriminal hale getirmek, bu konuda bir düzenleme yapmamak kabul edilemez. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, eylül ayında yeniden toplanacak ve bu konuyu gözden geçirecek. Türkiye, süre içinde hiçbir hazırlık yapmadı. Bizim bu konudaki hazırlığımız kesin, net bir şekilde belirtiyoruz. Artık sürecin önündeki bütün engellerin kaldırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.