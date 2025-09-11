Gülistan Koçyiğit: KOMSİYON İMRALI’YA GİTMELİ

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLERLİYOR

Terörsüz Türkiye süreci adım adım ilerliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreçte kritik bir aşama aşıldı ve terör örgütü PKK, Süleymaniye’de silahlarını yakarak kendini feshetti. Bu süreç, TBMM bünyesinde ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarına devam ediyor. Komisyon, kısa bir aranın ardından tekrar toplanırken, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

KOMİSYONUN İMRALI’YA GİTMESİ GEREKİYOR

Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları hakkında; “Öncelikle bu komisyonun hızlı bir şekilde İmralı’ya gitmesi ve Öcalan ile görüşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda kamuoyuna yapılan açıklamalar da var. Bizim ilk günden beri talebimiz budur. Sayın Babacan’ın açıklaması da oldu. ‘Hızlı bir şekilde komisyon gitmelidir, bu sürecin gerekliliğidir’ dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız da ‘Komisyonun gitmesi gerek’ diye bir açıklama yaptı. Biz de aynı fikirdeyiz. Komisyon bir an önce Ada’ya gitmeli. Sürecin ilerlemesi, önemli bir eşiğin aşılması açısından da Öcalan’ın görüş, düşünce ve önerilerini dinlemeli” şeklinde konuştu.

KANUNUN YAPILMASI GEREKİYOR

Koçyiğit, komisyonda dinlenen kesimlerin önerilerine de değinerek; “Eski Meclis başkanlarını dinledik, çok önemli önerileri oldu. Bugün sürecin ihtiyacı olan bir kanunun yapılmasının gerekliliği ortada. Ortada bir hakikat var. Öcalan, 27 Şubat’ta bir çağrı yaptı. PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde örgütünü feshetme kararı aldı ve silah bırakma kararı aldı. 11 Temmuz’da da silahlar yakıldı. Ş şimdi Meclis’in, gerçek anlamda silah bırakanların eve dönüşünü, ülkeye dönüşünü, siyasal ve sosyal yaşama katılımını sağlayacak hukuksal düzenlemeler yapması gerekiyor” dedi.

UMUT HAKKI EVRENSEL BİR HAKTIR

Koçyiğit, parti olarak infaz düzenlemesine, Terörle Mücadele Kanunu’na ve Türk Ceza Kanunu’na yönelik hazırlıklar yaptıklarını ifade etti. Koçyiğit, “Hukuk komisyonumuz bu konuda hazırlıklarını sürdürüyor. Şu anda infaz hukuku ile ilgili hazırlığımız tamamlandı. Diğer hazırlıklar da önemli bir şekilde ilerliyor, sona yaklaşıyor. Umut hakkı evrensel bir hak. Avrupa Konseyi’nin 2014’ten beri vurguladığı bir hak. Türkiye, bu hakkı tanımaktan ve yasal düzenleme yapmaktan imtina ediyor. Ancak yeni bir dönemdeyiz. Umut hakkını kriminal hale getirmek, bu konuda düzenleme yapmamak kabul edilemez. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi yeniden eylül ayında toplanacak ve durumu gözden geçirecek. Türkiye’ye verilen süre içerisinde ise hiçbir hazırlık yapılmadı. Bizim bu konuda hazırlığımız açık ve net. Süreçteki bütün engellerin kaldırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.