Gülşah Durbay’ın Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinin Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çoklu organ yetmezliği tanısıyla geçtiğimiz günlerde yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan bilgilendirmeye göre, kolon kanseri tedavisi gören Durbay, solunum cihazına bağlı olarak izleniyor ve hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI’NIN DURUMU AĞIRLAŞTI

Hastanede tedaviye devam edilen Durbay’ın durumu kötüleşti ve entübe edildi. Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın destek tedavileri devam etmekte olup, hayati riski sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri yer aldı.