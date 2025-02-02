Gülşen: “Konserden Önce Evi Temizliyorum”

GÜLŞEN’İN GÖZLERİMİN İÇİNE BAK BÖLÜMÜ

Gülşen Çolakoğlu, İbrahim Selim’in YouTube kanalı üzerine konuk olarak katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Gözlerimin içine bak” isimli bölümde, belirli takıntılarından bahseden Gülşen, temizlikle ilgili cesur itiraflarıyla gündem oldu. Şarkıcı, “Müzisyen olarak doğdum” diyerek, müzikle olan bağını en küçük yaşlardan itibaren hissettiğini belirtti. 3-4 yaşlarındayken ne istediğinin ve ne olacağını çok iyi bildiğini vurguladı. Sahnede şarkı söylemekten başka hiçbir şey istemediğini söyleyen Gülşen, “Hiçbir şey yolumu kesemedi. Ben doğuştan olduğuna inanıyorum, hala aynanın karşısında şarkı söylüyorum. Yolum hep belliydi” dedi.

KONSERDEN ÖNCE TEMİZLİK YAPIYORUM

Ünlü şarkıcı, temizlik konusundaki takıntılarıyla dikkat çekti. “Evi ben temizliyorum. Bir temizlikçim hiç olmadı. Biraz kontrol delisi olabilirim” diyerek, evindeki düzenin ne kadar önemli olduğunu ifade etti. “Çok fazla detay var; takılar, gözlükler, saatler. Onlardan bir tanesinin yeri değiştiği zaman bile benim düzenim şaşıyor. Annemden bana geçen bir şey temizlik. Kimsenin yaptığını da beğenemiyorum. Dizlerim mosmor, yerlerde sürünmekten. En önemli konserimin olduğu günlerde bile evi silip çıkıyorum. Her sabah lavaboları çamaşır suyuyla yıkıyorum. İşimi de yapıyorum gördüğünüz gibi” şeklinde konuştu.

OZAN ÇOLAKOĞLU İLE MUTLU EVLİLİK

2016 yılından beri aranjör Ozan Çolakoğlu ile devam eden mutlu evliliği hakkında konuşan Gülşen, birlikte zaman geçirmenin ve eğlenmenin kendileri için önemine vurgu yaptı. “Espri anlayışımız çok uyuyor” diyen şarkıcı, evlilikleriyle ilgili duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ayrıca, Selim’in “Hiç bir bestenizi başkasına verdiğiniz için pişman olduğunuz oldu mu?” sorusuna yanıt veren Gülşen, “Ben şarkıları kişiye özel yapıyorum. O kişiyi çok iyi analiz ederek ileriliyorum. Onun daha iyi yere gelmesi benim hedefim oluyor” şeklinde ifade etti.