Gümüş, Altını Geçti Bu Yıl

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ ARTICI ETKENLER

Gümüş fiyatları, dünya genelinde görülen güçlü endüstriyel talep, devam eden arz sorunları ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman cazibesinin artması ile bu yıl altından daha fazla kazanç sağladı. Fed’in faiz indirimine ilişkin beklentilerin yanı sıra yatırımcıların altına alternatif olan gümüşe yönelmesi de gümüşün değer kazanmasında önemli bir rol oynadı.

2024 YILI YATIRIM GÖRÜNTÜSÜ

Hem kıymetli hem de endüstriyel bir metal olan gümüş, bugün saat 11.57’de 38,38 dolardan işlem görmekte. 2024’ü 29,24 dolara yakın bir seviyede kapatan gümüş fiyatları, yılın başından bu yana yaklaşık olarak yüzde 31’den fazla bir artış göstermiş durumda.

ONS ALTIN FİYATLARI

Bugün 11.57 itibarıyla ons altın ise 3 bin 348 dolardan işlem görüyor. Sene başında 2 bin 623 dolardan başlangıç yapan ons altın, şu anda yüzde 28 oranında değerlendi. Bu durum, gümüşün yıl başından itibaren kazanç açısından altın fiyatlarını geride bıraktığını ortaya koyuyor.