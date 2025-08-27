Gümüş, Altını Geride Bıraktı

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ ARTISIN NEDENLERİ

Gümüş fiyatları, küresel ölçekte yaşanan güçlü endüstriyel talep, süregelen arz sıkıntısı ve artan jeopolitik belirsizliklerin sonucu olarak güvenli liman cazibesinin artmasıyla bu yıl altından daha fazla kazanç sağlıyor. Fed’in faiz indirimine dair öngörüler ve yatırımcıların altın alternatiflerine yönelmesi de gümüş fiyatlarının yükselişinde etkili rol oynuyor.

PİYASA DURUMU VE GÜMÜŞÜN DEĞERİ

Hem kıymetli hem de endüstriyel bir metal olan gümüş, bugün saat 11.57’de 38,38 dolardan işlem görüyor. Böylece 2024’ün başında 29,24 dolarda kapanan gümüş fiyatları, yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 31 oranında değerlendi. Bu süreçte ons altın ise bugün saat 11.57’de 3 bin 348 dolarda bulunuyor ve 2023’te 2 bin 623 dolardan başlayan ons altın yüzde 28 değer kazandı. Bu gelişmeler neticesinde, gümüş yılın başından bu yana getiride altın fiyatlarını geride bıraktı.