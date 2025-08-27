Gümüş, Altını Geride Bıraktı: Yüzde 31

GÜVENLİ LİMAN ARTIŞI

Gümüş fiyatları, dünya genelinde meydana gelen güçlü endüstriyel talebin, sürekli devam eden arz sorunlarının ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle güvenli liman olarak cazibesinin artması sonucu, bu yıl altından daha fazla getiri sağlıyor. Federal Rezerv’in faiz indirimine yönelik beklentiler ve yatırımcıların altın alternatiflerine yönelmesi de gümüşün değer kazanmasında önemli bir rol oynuyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Hem değerli hem de endüstriyel metal olan gümüş, bugün saat 11.57’de 38,38 dolardan işlem görüyor. Geçtiğimiz yıl 29,24 dolar civarından kapanan gümüş fiyatları, bu yıl içinde yaklaşık yüzde 31’den fazla değerlendi. Ons altın fiyatı ise bugün 11.57’de 3 bin 348 dolarda bulunuyor. Yıl başında 2 bin 623 dolardan başlamış olan ons altın, yüzde 28 oranında değer kazandı. Bu gelişmeler sonucunda gümüş, yıl başından bu yana getiri açısından altın fiyatlarını geride bırakmış oldu.