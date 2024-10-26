“Gümüşhane’de İntihar İddiasıyla Kaybolan Genç”

EVENTİN TEMELİ

Gümüşhane’de borçları olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Mehmet Ali T., kız arkadaşı ve erkek kardeşine intihar edeceğini söyledi. Gece saatlerinde traktörü ile Akbaba köyü göletinin kıyısına gelen genç, cep telefonunu traktörün içine bırakarak kayıplara karıştı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

İhbarın üzerine bölgeye gelen ekipler, intihar edeceğini beyan eden genci bulmak için Akbaba köyü göletinde ve çevresinde arama çalışmaları yaptı. Arama faaliyetleri 2 gün boyunca devam etti ve Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ekipleri, iz takip köpekleri ile birlikte Kelkit-Köse karayolu bölgesinde aramalara ağırlık verdi. Ayrıca kamera incelemeleri sonucunda Mehmet Ali T.’nın en son Erzincan otobüs terminalinde görüldüğü belirlendi.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Mehmet Ali T.’nın intihar etmeye yönelik olarak Erzincan iline gittiği ve hayatta olduğu bilgisi edinildi. Bu gelişme üzerine gölet üzerindeki aramalar durduruldu. İHA’nın haberine göre, kendisini gören ve ailesini üzmek istemeyen genç, akşam saatlerinde köyüne geri döndü.