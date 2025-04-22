Gündem

“Gümüşhane’de T.T. Ve E.K. Kavgası”

gumushane-de-t-t-ve-e-k-kavgasi

OLAYIN YERİ VE TARİHİ

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Telme köyü yakınlarında T.T. ile E.K. arasında bir alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma yaşandı.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞÜYOR

Zamanla kavgaya dönüşen olayda, T.T. tabanca ile E.K.’ye ateş etti. Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

MÜDAHALE SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede, E.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerini arayarak kendisini ihbar eden şüpheli, hızlı bir şekilde gözaltına alındı.

ÖNEMLİ

Flaş

Ciro Immobile Ayrıldığını Duyurdular

Beşiktaş, sezon öncesi transfer ettiği Ciro Immobile ile yollarını ayırma kararı aldı. Konuyla ilgili gelişmeler yakında paylaşılacak.
Flaş

Uzak Şehir Dizisi İçin Kanal D Karar

Uzak Şehir dizisi 22. bölümüyle Kanal D'de sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkacak. İzleyiciler, beklenen olayların detaylarını merakla bekliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.