“Gümüşhane’de T.T. Ve E.K. Kavgası”

OLAYIN YERİ VE TARİHİ

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Telme köyü yakınlarında T.T. ile E.K. arasında bir alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma yaşandı.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞÜYOR

Zamanla kavgaya dönüşen olayda, T.T. tabanca ile E.K.’ye ateş etti. Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

MÜDAHALE SONUCUNDA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalede, E.K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerini arayarak kendisini ihbar eden şüpheli, hızlı bir şekilde gözaltına alındı.