Gümüşhane’de Trafik Kazasında 1 Ölü 9 Yaralı

İlçeye bağlı Balkaya köyü mevkisinde N.A. yönetimindeki otomobil ile A.D. yönetimindeki öğretmenleri taşıyan servis minibüsü çarpıştı.

KAZA İHBARE EDİLDİ

Olayın ardından 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde kaza yerine intikal etti.

OLAYDA CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Kazanın sonucunda, otomobilde bulunan yolculardan Ulviya Çoban (47) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ayrıca her iki araçta bulunan 2’si ağır olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak yerel yetkililer soruşturma başlattı.

