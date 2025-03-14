Günay Güvenç’e 1 Maç Ceza Verildi

KIRMIZI KART CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasında gerçekleşen maçta kırmızı kartla cezalandırılan Galatasaray kalecisi Günay Güvenç’e 1 maç men cezası verdi. Ayrıca, Mourinho için ceza tayinine yer olmadığı açıklandı. PFDK kararları şu şekilde sıralandı:

BURAK YILMAZ’A İHTAR CEZASI

13.03.2025 tarihinde toplanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kasımpaşa A.Ş. antrenörü Burak Yılmaz’ı, 07.03.2025’teki Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa A.Ş. müsabakasında akreditasyon kartını boynunda asmaması nedeniyle talimatlara aykırılık sebebiyle ihtar cezası ile cezalandırdı.

BELLONA KAYSERİSPOR’UN CEZALARI

Bellona Kayserispor Kulübü, 08.03.2025 tarihinde oynanan Bellona Kayserispor-Rams Başakşehir FK maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları sonucu 168.000.-TL para cezası aldı. Aynı müsabakada kötü tezahürat nedeni ile ayrıca 300.000.-TL para cezası kesildi. Çirkin tezahüratta bulunan belirli seyircilerin kartları bloke edilerek bir sonraki ev sahibi maçlarına girişleri engellendi.

TRABZONSPOR’A PARA CEZASI

Trabzonspor, 08.03.2025’teki Trabzonspor-Akatak Ş Hatayspor karşılaşmasında taraftarlarının yarattığı sorunlar nedeniyle 168.000.-TL para cezası aldı. Aynı müsabakada çirkin tezahürat yapan taraftarların, bir sonraki ev sahibi maça girişleri engellendi.

NET GLOBAL SİVASSPOR’DAN CEZA

Net Global Sivasspor Kulübü, 09.03.2025’teki Net Global Sivasspor-Göztepe A.Ş. maçında, çirkin tezahürat nedeniyle taraftarlarının kartlarının bloke edilmesi ile karşılaştı. Ancak, stadyuma usulsüz seyirci alındığına dair yeterli sayıda disiplin ihlali unsuru oluşmadığı için ceza tayinine yer olmadığı belirtildi.

İkas Eyüpspor ve Tümosan Konyaspor, 08.03.2025’teki karşılaşmalarında her iki kulübü de taraftarlarının yarattığı saha olayları sebebiyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırıldı.

CORENDON ALANYASPOR’DAN İHTAR CEZASI

Corendon Alanyaspor, 09.03.2025 tarihindeki maçında taraftarları sebebiyle 168.000.-TL para cezası aldı. Bunun yanı sıra, seremoniye katılan hakem ve futbolcu sayısından fazla refakatçi çocuk bulundurması nedeniyle ihtar cezasına çarptırıldı. Aynı maçta, görevli Mevlüthan Çavuşoğlu ise rakip oyuncuya yönelik sportmenliğe aykırı davranış nedeniyle 58.500.-TL para cezası ve 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı aldı.

GALATASARAY’A CEZALAR

Galatasaray A.Ş., aynı maçta mensuplarının oluşturduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası aldı. Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 60.750.-TL, Günay Güvenç ise rakip takım mensubuna yönelik taşkınlık nedeniyle 58.500.-TL ceza alarak 1 resmi maçtan men edildi.

FENERBAHÇE TEKNİK SORUMLUSU HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe A.Ş. teknik sorumlusunun sevke tabi açıklamaları, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu başkanı tarafından olduğundan, başkan vekilliği müzakerelerine katıldı. Bu kurulların kararları genellikle oyçokluğu ile alındığı için yapılan sosyal medya paylaşımlarının dayanaktan yoksun olduğu ifade edildi. Tüm kurul üyeleri tarafsızlık ilkesine bağlı kalmakta ve daha önce destekledikleri takımlarla karar süreçlerinin etkilenmediğini belirtmektedir.