Günay Güvenç’e 1 Maç Ceza Verildi

GALATASARAYLI KALECİYE CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasında gerçekleşen maçta kırmızı kart gören Galatasaray kalecisi Günay Güvenç’e 1 maçtan men cezası verdi. Ayrıca, PFDK, Mourinho için ceza tayinine yer olmadığını duyurdu. PFDK’nın kararları ise şu şekildedir:

PFDK KARARLARI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 13.03.2025 tarihli 47 sayılı toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir:

1. KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü Burak Yılmaz, 07.03.2025 tarihinde yapılan Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa A.Ş. maçında akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmaması nedeniyle talimatlara aykırı davranıştan dolayı, FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırıldı.

2. Bellona Kayserispor Kulübü, 08.03.2025 tarihinde oynanan Bellona Kayserispor-Rams Başakşehir FK maçında taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle toplamda 168.000.-TL para cezası aldı. Ayrıca, taraftarların yaptığı çirkin tezahürat nedeniyle bir kez daha 300.000.-TL para cezasına çarptırıldı. Çirkin tezahürat yapan taraftarların biletleri bloke edildi.

3. Trabzonspor A.Ş.’nin, 08.03.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor A.Ş.-Atakaş Hatayspor maçında da benzer şekilde taraftarları saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, çirkin tezahürat yapan taraftarların biletleri bloke edildi.

4. Net Global Sivasspor Kulübü, 09.03.2025 tarihinde yapılan Net Global Sivasspor-Göztepe A.Ş. karşılaşmasında taraftarlarının çirkin tezahüratları nedeniyle benzer bir ceza aldı. Ancak, stadyuma usulsüz seyirci alındığı iddiasıyla ilgili ceza tayin edilmesine yer olmadığı belirtildi.

5. İkas Eyüpspor ve Tümosan Konyaspor Kulüpleri de aynı tarihteki maçlarında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ile cezalandırıldılar.

6. Corendon Alanyaspor, 09.03.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Galatasaray A.Ş. maçında, taraftarların neden olduğu olaylar için 168.000.-TL para cezası aldı. Ayrıca, çocuk sayısının fazla olması nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırıldı.

7. Galatasaray A.Ş., aynı maçta saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezası ve takım olarak sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 60.750.-TL para cezası aldı. Günay Güvenç’in rakip takım mensubuna yönelik davranışı da ceza ile sonuçlandı.

8. Beşiktaş A.Ş., 10.03.2025 tarihinde Beşiktaş A.Ş.-Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. maçında taraftarları nedeniyle 168.000.-TL para cezasına çarptırıldı.

9. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., aynı maçta takım halinde sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle 60.750.-TL para cezası aldı. Ayrıca, kulüp görevlisi Sezer Baran Kuluğ, akrediteden olmayan alanlarda bulunduğu için ihtar cezası ile cezalandırıldı.

10. Fenerbahçe A.Ş. teknik sorumlusu Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix’in sevki hakkında karar verileceği belirtildi; ancak bu konu hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

Bu kararların arka planında ise PFDK’nın bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesine vurgu yapılarak, alınan kararların nesnel bir zemine dayandığı ifade edildi.