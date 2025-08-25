Güncel Seal 07 DM-i Tanıtılacak

YENİ LİDAR SENSÖRÜNÜ TANITACAK

BYD, güncellenen Seal 07 DM-i modelini bu Cuma günü tanıtacak. Yeni modelin tavanında, selefinde olmayan bir konfigürasyonla yer alan LiDAR sensörü, gelişmiş sürücü destek yeteneklerinin artırılmasına katkıda bulunacak. BYD, 2026 model yılı Seal 07 DM-i’nin 29 Ağustos’ta 2025 Chengdu otomobil fuarının açılış gününde tanıtılacağını duyurdu. Weibo aracılığıyla yapılan açıklamada, güncellenen Seal 07 DM-i’nin sunumunun bu tarihte gerçekleşeceği belirtildi.

BOYUTLARDA DEĞİŞİKLİKLER

Güncellenmiş Seal 07 DM-i, daha önce açıklanan teknik verilere göre, 4995 mm uzunluğunda, 1900 mm genişliğinde ve 1495 mm yüksekliğinde, 2900 mm dingil mesafesine sahip olarak karşımıza çıkıyor. Bu, mevcut Seal 07 DM-i’nin boyutlarıyla karşılaştırıldığında bir büyüme gösteriyor. Mevcut model 4980 mm uzunluğunda, 1890 mm genişliğinde ve 1495 mm yüksekliğinde olup, yine 2900 mm dingil mesafesine sahip. 2026 model yılı Seal 07 DM-i, boyutlarıyla dikkat çekecek.

TEKNOLOJİDE YENİLİKLER

2026 Seal 07 DM-i, mevcut versiyona benzer şekilde, maksimum 115 kW güç çıkışına sahip 1.5T motor ve maksimum 200 kW güç çıkışına sahip elektrik motoruyla donatılıyor. Bu model, BYD’nin beşinci nesil DM (Dual Mode) teknolojisiyle donatılmış ilk orta-büyük boy sedanı olarak 8 Ağustos 2024’te piyasaya sürüldü. Yeni teknoloji, dördüncü nesil DM teknolojisine göre daha düşük yakıt tüketimi sunuyor. Mevcut Seal 07 DM-i, 139 bin 800 Yuan (yaklaşık 19 bin 530 dolar veya 800 bin lira) ile 195 bin 800 Yuan arasında değişen fiyat aralığıyla, beş farklı versiyon seçeneğiyle satışa sunuluyor.