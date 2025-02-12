Güncel Şirket ve Sektör Haberleri

GÜNLÜK BÜLTENDEKİ ŞİRKET VE SEKTÖR HABERLERİ

Tacirler Yatırım, günlük bülteninde şirket ve sektörle ilgili haberleri detaylarıyla paylaştı. Raporda yer alan bilgilere göre, MSCI, 28 Şubat 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak bazı değişiklikleri duyurdu. MSCI Global Standard Endeksler arasındaki Türkiye Endeksi’nde yapılan güncellemelerde eklenen hisse bulunmazken, Anadolu Efes çıkarıldı. Türkiye’den Anadolu Efes, MSCI Global Small Cap Endeksi’ne dahil edilirken, Jantsa ve Reeder Teknoloji ise endeksten çıkarıldı.

ARENA BİLGİSAYAR’DAKİ FİNANSAL SONUÇLAR

Arena Bilgisayar, 4Ç24 döneminde 17 milyon TL kar elde ettiğini açıkladı. Bir önceki çeyrekte 81 milyon TL zarar açıklayan şirket, bir yıl önceki aynı dönemde ise 131 milyon TL kar açıklamıştı. Şirket, yıllık bazda %15 ve çeyreklik bazda %16 artışla 9,6 milyar TL satış geliri elde etti. Marjlar, yıllık bazda biraz daralma yaşasa da çeyreklik bazda iyileşti.

ATP YAZILIM’DAN SERMAYE ARTIRIMI

Atp Yazılım, kayıtlı sermaye tavanını 200 milyon TL’den 450 milyon TL’ye çıkarmak ve geçerlilik süresini 2029’a kadar uzatmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurduğunu bildirdi.

CW ENERJİ’NİN YATIRIM PROJESİ

CW Enerji, 5,8 milyar TL tutarında teşvikli hücre üretim yatırımı başlattığını açıkladı. Bu kapsamda şirketin 8 yıl vadeli 1,85 milyar TL kredi onayı alındı. İlk fazın 2025 ortasında tamamlanmasıyla birlikte 2025 yılı için beklenen ciro katkısı 50 milyon USD, sonraki yıllar için ise yıllık 100 milyon USD olarak öngörülüyor.

HOROZ LOJİSTİK’İN HIZLI BÜYÜMESİ

Horoz Lojistik, uluslararası taşımacılık alanındaki pozisyonunu güçlendirmek için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği sertifikası aldığını duyurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, dün verdiği bir röportajda 2025 yılı itibarıyla enflasyonun üzerinde kar hedeflediklerini ve bu doğrultuda başarılı olduklarını belirtti. Horoz, yeni projelerin kazandığını ve e-ihracata katkı sağlayacak projelerin önemine dikkat çekti.

KOZA ALTIN’DA HUKUKİ GELİŞMELER

Koza Altın İşletmeleri’nin Kaymaz Altın Madeni 3. Maden Atığı Depolama Tesisi Projesi için alınan ÇED olumlu kararı, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Aile Mahkemesi’ne yapılan temyiz başvurusu sonucunda Danıştay, önceki mahkeme kararını KOZAL lehine iptal etti. Tesisin inşaatı tamamlanmış olup, gerekli izinlerin alınmasının ardından faaliyete geçmesi planlanıyor. Yaklaşık 203.774 ons altın üretimi bekleniyor.

PETKİM’DEN ERKEN ÖDEME AÇIKLAMASI

Petkim, Petlim Limancılık’ın 2015 yılında Akbank ile imzaladığı 212 milyon dolar tutarındaki kredinin gönüllü erken ödeme kapsamında kalan tutarını geri ödediğini duyurdu.