Güncellenen Seal 07 DM-i Tanıtıldı

YENİ LİDAR SENSÖRÜ İLE GÜNCELLENDİ

BYD’nin güncellenen Seal 07 DM-i modelinin tavanında, önceki sürümünde yer almayan bir konfigürasyonda LiDAR sensörü bulunuyor. Hibrit sedana tavan üstü LiDAR eklediği güncellenmiş Seal 07 DM-i, bu Cuma tanıtılacak. Bu yenilikle, gelişmiş sürücü destek yeteneklerinin artırılacağı öngörülüyor. Yeni enerjili araç üreticisi, 2026 model yılı Seal 07 DM-i’nin 29 Ağustos’ta 2025 Chengdu otomobil fuarının ilk gününde tanıtılacağını açıkladı.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE BOYUTLAR

BYD’nin resmi görsellerinde, güncellenen Seal 07 DM-i’nin tavanında bir LiDAR sensörünün yer aldığı açıkça görülüyor. Açıklanan teknik özelliklere göre, plug-in hibrit elektrikli araç (PHEV) 4995 mm uzunluğunda, 1900 mm genişliğinde ve 1495 mm yüksekliğinde, ayrıca 2900 mm dingil mesafesine sahip. Mevcut Seal 07 DM-i ise, 4980 mm uzunluğunda, 1890 mm genişliğinde ve 1495 mm yüksekliğinde olup, aynı dingil mesafesine sahip. Bu durum, 2026 model yılı Seal 07 DM-i’nin boyutlarının büyüyeceğini göstermektedir.

POTANSİYEL GÜÇ ÇIKIŞI VE FİYAT ARALIGI

2026 Seal 07 DM-i, mevcut versiyonla aynı şekilde, maksimum 115 kW güç çıkışına sahip 1.5T motor ve maksimum 200 kW güç çıkışına sahip elektrik motoruyla donatılmıştir. Seal 07 DM-i, BYD’nin beşinci nesil DM (Dual Mode) teknolojisiyle donatılmış ilk orta-büyük boy sedanı olarak 8 Ağustos 2024’te ilk kez piyasaya sunuldu. Bu teknoloji, dördüncü nesil DM teknolojisine göre daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Şu anda satışta bulunan Seal 07 DM-i, 139 bin 800 Yuan (19 bin 530 dolar, yaklaşık 800 bin lira) ile 195 bin 800 Yuan arasında değişen fiyat aralığıyla beş farklı versiyonu tüketicilere sunuyor.