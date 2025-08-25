Gündem

Güncellenen Seal 07 DM-i Tanıtıldı

guncellenen-seal-07-dm-i-tanitildi

YENİ LİDAR SENSÖRÜ İLE GÜNCELLENDİ

BYD’nin güncellenen Seal 07 DM-i modelinin tavanında, önceki sürümünde yer almayan bir konfigürasyonda LiDAR sensörü bulunuyor. Hibrit sedana tavan üstü LiDAR eklediği güncellenmiş Seal 07 DM-i, bu Cuma tanıtılacak. Bu yenilikle, gelişmiş sürücü destek yeteneklerinin artırılacağı öngörülüyor. Yeni enerjili araç üreticisi, 2026 model yılı Seal 07 DM-i’nin 29 Ağustos’ta 2025 Chengdu otomobil fuarının ilk gününde tanıtılacağını açıkladı.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE BOYUTLAR

BYD’nin resmi görsellerinde, güncellenen Seal 07 DM-i’nin tavanında bir LiDAR sensörünün yer aldığı açıkça görülüyor. Açıklanan teknik özelliklere göre, plug-in hibrit elektrikli araç (PHEV) 4995 mm uzunluğunda, 1900 mm genişliğinde ve 1495 mm yüksekliğinde, ayrıca 2900 mm dingil mesafesine sahip. Mevcut Seal 07 DM-i ise, 4980 mm uzunluğunda, 1890 mm genişliğinde ve 1495 mm yüksekliğinde olup, aynı dingil mesafesine sahip. Bu durum, 2026 model yılı Seal 07 DM-i’nin boyutlarının büyüyeceğini göstermektedir.

POTANSİYEL GÜÇ ÇIKIŞI VE FİYAT ARALIGI

2026 Seal 07 DM-i, mevcut versiyonla aynı şekilde, maksimum 115 kW güç çıkışına sahip 1.5T motor ve maksimum 200 kW güç çıkışına sahip elektrik motoruyla donatılmıştir. Seal 07 DM-i, BYD’nin beşinci nesil DM (Dual Mode) teknolojisiyle donatılmış ilk orta-büyük boy sedanı olarak 8 Ağustos 2024’te ilk kez piyasaya sunuldu. Bu teknoloji, dördüncü nesil DM teknolojisine göre daha düşük yakıt tüketimi sağlıyor. Şu anda satışta bulunan Seal 07 DM-i, 139 bin 800 Yuan (19 bin 530 dolar, yaklaşık 800 bin lira) ile 195 bin 800 Yuan arasında değişen fiyat aralığıyla beş farklı versiyonu tüketicilere sunuyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Otomotiv alanında işbirliği gelişiyor

Volkswagen, Xpeng ile işbirliğini genişleterek otomotiv sektöründeki etkisini artıracak bir adım attı. Bu hamle, pazar dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebilir.
Gündem

Halit Yukay’ın naaşı Asansör Sistemi ile alınacak

Balıkesir açıklarında 68 metrede bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cesedi, vücut bütünlüğünün sağlanması amacıyla Deniz Kuvvetleri'nin özel ekipmanıyla alınacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.