Güneş Patlaması NASA Tarafından Göründü

GÜÇLÜ GÜNEŞ PATLAMASI GÜNDEMDE

26 Ekim 2024’te saat 10.19’da zirve yapan güçlü bir güneş patlaması geniş bir yankı uyandırdı. NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), bu güneş patlamasını başarılı bir şekilde kaydetmeyi başardı.

ELEKTRİK ŞEBEKELERİNE ETKİSİ

Patlamanın, radyo sinyalleri, navigasyon sistemleri ve dünya üzerindeki elektrik şebekelerinde aksamalara neden olabilecek bir potensiyele sahip olduğu belirtildi. Ayrıca, yörüngedeki astronotlar ve uzay araçları için de risk oluşturduğunun altı çizildi. Söz konusu patlama, X1.8 sınıfında kategorize edildi.

UZAYDAKİ TEHLİKELER

Yoğunluklarına göre sınıflandırılan güneş patlamalarında ‘X sınıfı’ en güçlü olanları temsil ediyor. Bu tür patlamalar, iletişim, GPS ve elektrik şebekelerinde kesintilere yol açabiliyor. Aynı zamanda, güneş patlamaları, astronotlar ve uzay araçları için radyasyon riski taşımakta.