Güneş, Transferle İlgili Açıklama Yaptı

TRABZONSPOR’UN GOLSÜZ BERABERE KALDIĞI MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Maç sonrası basın toplantısında Teknik Direktör Şenol Güneş, takımının performansına dair açıklamalarda bulundu. Güneş, maçın başlangıcının zayıf olduğunu ve her iki takımın da farklı sıkıntılar yaşadığını vurguladı. “Kayserispor’un da sıkıntıları vardı, bizim de sıkıntılarımız var ama biz buraya kazanmak için geldik. Kayserispor da kazanmak istiyordu. Maalesef kendi oyunumuzun altında kaldık, 2 puan kaybettik. Bu bakımdan üzgünüz” şeklinde konuştu.

OYUN STRATEJİSİ VE SONUÇ

Güneş, oyuna kötü başladıklarını belirtti. Savunmada kalmayı ve hızlı çıkışlar yapmayı hedeflediklerini söyleyen Güneş, “Çok basit top kaybı yapınca Kayserispor da bunları kullandı” ifadelerini kullandı. İlk yarının ortalarından sonra takımın, planladıkları oyuna döndüğünü ifade eden Güneş, “Hem pas yaptık hem de rakibin çıkmasını engelledik. Kenardan getirdiğimiz ataklar sayesinde pozisyonlar bulduk ama gol bulamadık” dedi.

İkinci yarıda daha olumsuz bir performans sergilendiğinin altını çizen Güneş, oyuncu değişikliklerinin etkisiz kaldığını belirtti. “Girenler, çıkanlardan daha olumsuz olunca Kayserispor’un oyun yapısı gereği hızlı çıkışlar yaparak gol atmaya çalışıyordu. Kötü bir oyun, kötü bir sonuç. Maalesef 2 puan kaybettik, üzgünüz” diye ekledi. Takımın en başarılı oyuncusu olarak ise “Takımda en başarılı görünen Uğurcan’dı” dedi.