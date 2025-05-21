Güney Afrika’da Beyazlar İçin Tehlike

RAMAPHOSA ABD ZİYARETİNDE ZOR ANLAR YAŞADI

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ziyaretinde beyazlara yönelik kitlesel cinayetler ve topraklarına el konulmasıyla ilgili iddialarla karşı karşıya kaldı. Bu durum, Ramaphosa’nın Şubat ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye yaptığı beklenmedik açıklamaları hatırlattı. Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump ile ticaret ve stratejik madenler konularını görüşmek amacıyla bir araya geldi. Görüşme, başlangıçta samimi bir havada geçti; iki lider golf üzerine sohbet etti. Ramaphosa’nın yanında ünlü Güney Afrikalı golfçüler Ernie Els ve Retief Goosen de bulunuyordu.

TARTIŞMA OVAL OFİS’TE TIRMANIYOR

Ancak Oval Ofis’te yapılan televizyon yayını, kısa sürede farklı bir havaya büründü. Trump, beyaz Güney Afrikalıların zulme uğradığını öne süren video ve basılı haberleri göstererek iddialarını desteklemeye çalıştı. “İnsanlar güvenlikleri için Güney Afrika’dan kaçıyor. Topraklarına el konuluyor, birçok durumda öldürülüyorlar” diyerek açıklama yaptı. Trump’ın gösterdiği videoda, beyaz haçlarla işaretlenmiş ve beyazların mezarları olduğu iddia edilen sahneler ile bazı muhalefet liderlerinin kışkırtıcı konuşmaları yer aldı. Trump, bu isimlerden biri olan Julius Malema’nın tutuklanması gerektiğini ifade etti. Videoyu izlerken Ramaphosa’nin tepkisi genellikle soğukkanlıydı; ara sıra başını çevirerek videoya baktı. Ramaphosa, videoyu daha önce görmediğini ve nerede çekildiğini sorguladı.

GÖRÜŞMEDEKİ GERİLİM

Trump, bazı gazetelerden alınmış haber kupürlerini gösterirken, “Ölüm, ölüm” diyerek beyaz Güney Afrikalıların hedef alındığını belirtti. Ramaphosa, ülkedeki suç oranının ciddi bir sorun olduğunu ve mağdurların büyük kısmının siyahlar olduğunu vurguladı. Ancak Trump, onu yarıda kesip, “Çiftçiler siyah değil” diyerek karşılık verdi. Ramaphosa, “Bu endişeleri sizinle konuşmaya hazırız” yanıtını verdi. Güney Afrika liderinin sergilediği soğukkanlı tutum, yaşanan siyasi gerilimlerin ardında dikkat çekiciydi.