Güney Afrika’da Gösteri Uçağı Düştü

KAZA HAKKINDA BİLGİ

Güney Afrika’da trajik bir kaza meydana geldi. Başkent Cape Town’un kuzeyinde yer alan Saldanha kasabasında, cumartesi günü gerçekleştirilen West Coast Hava Gösterisi sırasında bir uçağın düşmesi sonucu pilot James O’Connell hayatını kaybetti. Uçağın droşunu yaparken yere çakıldığı anlar, izleyiciler tarafından anbean kaydedildi.

KAZA AÇIKLAMASI

Gösterinin organizatörleri, sosyal medya aracılığıyla yaptıkları açıklamada, “West Coast Hava Gösterisi organizatörleri, Güney Afrika’dan son derece yetenekli ve saygı duyulan bir test pilotu olan James O’Connell’in dahil olduğu bir kazayı büyük bir üzüntüyle doğrulamaktadır. O’Connell, Güney Afrikalılar için derin tarihi öneme sahip, sevilen bir savaş uçağı olan Impala Mark 1’in yeteneklerini sergilemeyi amaçlayan rutin bir gösteri yapıyordu. Bu gösteri özellikle büyük bir anıydı çünkü Impala, yıllardır hava gösterilerinde sahnede görülmemişti.” dedi.

Açıklamada, manevraların resmi hava gösterisi programının bir parçası olduğu ifade edildi. Tanıkların ifadelerine göre, uçak, gösterinin büyük bölümünde kontrol altında görünüyordu. Ancak, son manevralardan birinde uçak ani bir irtifa kaybı yaşadı ve yere çakılmadan önce dik bir düşüşe geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi (SACAA) ve Güney Afrika Hava Kuvvetleri’nin kaza birimi, olayla ilgili bir soruşturma başlattı.