Güney Afrika’da Gösteri Uçağı Kazası

GÜNEY AFRİKA’DA UÇAK DÜŞTÜ

Güney Afrika’da meydana gelen talihsiz bir kaza, başkent Cape Town’un kuzeyindeki Saldanha kasabasında yer aldı. Cumartesi günü düzenlenen West Coast Hava Gösterisi sırasında uçuş gerçekleştiren pilot James O’Connell, düşen uçakla hayatını kaybetti. Uçağın yere çakıldığı anlar, izleyiciler tarafından anbean kaydedildi.

KAZA AÇIKLAMASI YAPILDI

Gösterinin organizatörleri, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, “West Coast Hava Gösterisi organizatörleri, Güney Afrika’dan son derece yetenekli ve saygı duyulan bir test pilotu olan James O’Connell’in dahil olduğu bir kazayı büyük bir üzüntüyle doğrulamaktadır. O’Connell, Güney Afrikalılar için derin tarihi öneme sahip, sevilen bir savaş uçağı olan Impala Mark 1’in yeteneklerini sergilemeyi amaçlayan rutin bir gösteri yapıyordu. Bu gösteri özellikle büyük bir anıydı çünkü Impala, yıllardır hava gösterilerinde sahnede görülmemişti” ifadelerine yer verildi.

DÜŞÜŞ ANLARI TANIKLAR TARAFINDAN GÖRÜLDÜ

Açıklamada ayrıca, “Tanıkların ifadelerine göre, uçak, gösterinin büyük bölümünde kontrol altındaymış gibi görünüyordu. Ancak, son manevralardan birinde uçak ani bir irtifa kaybı yaşadı ve yere çakılmadan önce dik bir düşüşe geçti” denildi. Olay sonrasında, Güney Afrika Sivil Havacılık Otoritesi (SACAA) ve Güney Afrika Hava Kuvvetleri’nin kaza birimi, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.